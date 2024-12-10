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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через реку Тиса на границе с Румынией планируют построить мост - решение Кабмина

Через реку Тиса на границе с Румынией планируют построить мост - решение Кабмина

Киев  •  УНН

 • 6463 просмотра

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Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве автомобильного моста через реку Тиса. Новый логистический узел соединит пункты пропуска Белая Церковь и Сигету-Мармацией для ускорения движения людей и товаров.

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня правительство принимает ряд важных решений для усиления и развития нашего государства. Первое решение-утверждаем соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на пункте пропуска Белая Церковь-Сигету-Мармацией. Он расширит наши экспортные возможности, ускорит движение людей и товаров через границу. Это часть более широкой программы модернизации логистики на западном направлении

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что на заседании было утверждено соглашение между Кабинетом министров и правительством Румынии строительство автодорожного пограничного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) - Сигету-Мармацией (Румыния), совершенное 18 октября 2023 в г. Киеве.

Напомним

В октябре прошлого года Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

В частности, было утверждено межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, где откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль