Через реку Тиса на границе с Румынией планируют построить мост - решение Кабмина

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня правительство принимает ряд важных решений для усиления и развития нашего государства. Первое решение-утверждаем соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на пункте пропуска Белая Церковь-Сигету-Мармацией. Он расширит наши экспортные возможности, ускорит движение людей и товаров через границу. Это часть более широкой программы модернизации логистики на западном направлении - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что на заседании было утверждено соглашение между Кабинетом министров и правительством Румынии строительство автодорожного пограничного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) - Сигету-Мармацией (Румыния), совершенное 18 октября 2023 в г. Киеве.

Напомним

В октябре прошлого года Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

В частности, было утверждено межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, где откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.