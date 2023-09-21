Из-за ночной атаки рф пострадали два десятка человек, есть повреждения около 40 зданий - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Из-за ночной ракетной атаки российских войск на Украину повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка людей, сообщил в четверг Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Ночью россия выпустила по мирным городам Украины 43 ракеты. В результате этой террористической атаки было повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка человек", - написал Шмыгаль в Telegram.
Детали
Как отметил глава правительства, спасатели с самого утра разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом из авиации.
По данным Укрэнерго, из-за вражеского удара есть повреждение энергообъектов и обесточивание в 5 областях, такая атака РФ - первая за 6 месяцев.