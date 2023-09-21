Через нічну атаку рф постраждали два десятки людей, є пошкодження близько 40 будівель - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Через нічну ракетну атаку російських військ на Україну пошкоджено близько 40 будівель, постраждали два десятки людей, повідомив у четвер Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Уночі росія випустила по мирних містах України 43 ракети. Внаслідок цієї терористичної атаки було пошкоджено близько 40 будівель, постраждали два десятки людей", - написав Шмигаль у Telegram.
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Як зауважив очільник уряду, рятувальники від самого ранку розбирають завали, дістають постраждалих і надають всю необхідну допомогу.
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Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.
За даними Укренерго, через ворожий удар є пошкодження енергооб'єктів і знеструмлення у 5 областях, така атака рф - перша за 6 місяців.