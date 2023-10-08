Из-за непогоды в некоторых районах Киевщины аварийные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В нескольких районах Киевской области аварийные отключения света из-за непогоды. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
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Сейчас аварийные отключения в Иванковском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Макаровском, Киево-Святошинском районах.
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Сегодня, 8 октября, в столице Украины ожидались порывы ветра 15-20 м/с. Киевлянам рекомендовали во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.