Через негоду у деяких районах Київщини аварійні відключення світла - ДТЕК

Деталі

Наразі аварійні відключення у Іванківському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Макарівському, Києво-Святошинському районах.

Доповнення

Сьогодні, 8 жовтня, у столиці України очікувались пориви вітру 15-20 м/с. Киянам рекомендували під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.