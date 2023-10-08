Через негоду у деяких районах Київщини аварійні відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У декількох районах Київської області аварійні відключення світла через негоду. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.
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Наразі аварійні відключення у Іванківському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Макарівському, Києво-Святошинському районах.
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Сьогодні, 8 жовтня, у столиці України очікувались пориви вітру 15-20 м/с. Киянам рекомендували під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.