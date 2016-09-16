Из-за матча "Динамо-Заря" могут ограничить работу подземки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Заря" 18 сентября возможны некоторые изменения в работе метрополитена. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.
Так, после окончания футбола возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Напомним, с 7:00 до 9:10 в рабочие дни не работает на выход вестибюль № 1 на "Лесной". На станции проводится капитальный ремонт эскалатора. Окончание работ запланировано 6 октября этого года.