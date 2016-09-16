Через матч "Динамо-Зоря" можуть обмежити роботу підземки

Так, після закінчення футболу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Нагадаємо, з 7 год. до 9.10 год. у робочі дні не працює на вихід вестибюль № 1 на “Лісовій”. На станції проводиться капітальний ремонт ескалатора. Закінчення робіт заплановано 6 жовтня цього року.