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Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине решили не ослаблять карантин

Киев • УНН

 • 14742 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин в области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине решили не ослаблять карантин

По его информации, 11 мая в Черновицкой области еще 72 буковинца заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирус.

Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом.

Напомним, в Украине с 11 мая начинается снятие первых карантинный ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса. Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.

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