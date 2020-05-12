Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине решили не ослаблять карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин в области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
По его информации, 11 мая в Черновицкой области еще 72 буковинца заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирус.
Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.
Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом.
Напомним, в Украине с 11 мая начинается снятие первых карантинный ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса. Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.