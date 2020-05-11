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С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешено

Киев • УНН

 • 34106 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине с 11 мая начинается снятие первых карантинный ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее решение еще 4 мая приняло правительство, передает УНН.

С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешено

Так, на этой неделе в частности будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые представлены Министерством здравоохранения Украины.

"Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления", - отмечал Денис Шмыгаль 4 мая.

Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

"Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки спортсменов национальных сборных команд, индивидуальные тренировки (бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью). Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники", - сообщил глава правительства.

Так, соответствующее постановление правительства вступает в силу 11 мая.

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