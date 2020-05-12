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Через критичну епідеміологічну ситуацію на Буковині вирішили не послаблювати карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Через критичну епідеміологічну ситуацію на Буковині обласна комісія ТЕБ та НС вирішила поки не послаблювати карантин в області. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Через критичну епідеміологічну ситуацію на Буковині вирішили не послаблювати карантин

За його інформацією, 11 травня у Чернівецькій області ще 72 буковинця інфікувалися COVID-19. Таким чином, на Буковині уже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус.

Також за минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людини.

Вільними наразі залишаються 35% ліжок, відведених для недужих на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні з 11 травня починається зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу. Для областей із високим показником захворюваності на коронавірус Кабінет міністрів запропонував впровадження адаптивної моделі обмежень.

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