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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через "Дію" уже забронировали от мобилизации более 160 тысяч работников

Через "Дію" уже забронировали от мобилизации более 160 тысяч работников

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 15:44  •  13381 просмотра

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Критические предприятия забронировали от мобилизации более 160 тысяч сотрудников через "Дію". Это обеспечивает стабильное функционирование важных отраслей и поддержку экономики страны.

Благодаря "Дії" уже критические предприятия забронировали от мобилизации уже более 160 тысяч сотрудников. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Критические предприятия забронировали через Дію уже 160+ тысяч работников. Бронирование гарантирует, что важнейшие производства не остановятся из-за нехватки квалифицированных кадров

- заявил Федоров. 

Он подчеркнул, что это  означает стабильные поставки энергии, медицинских услуг, а также дронов и всего необходимого для нашей обороны. 

Министр подчеркнул, что именно критические предприятия обеспечивают функционирование страны. Благодаря забронированным работникам предприятия работают, создают новые рабочие места и платят налоги. Те же налоги, из которых финансируется армия. 

Бронирование на портале Дія доступно уже месяц. Вместо того чтобы неделями собирать бумаги и бегать по кабинетам, руководитель критически важного предприятия делает несколько кликов на портале Дія - и подает заявку на бронирование работников. (...) Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, дальше будем работать над расширением категорий

- подытожил Федоров. 

Напомним,

В приложении Резерв+ добавлена возможность проверки статуса бронирования для работников критически важных предприятий. Забронированные граждане будут получать push-уведомления и смогут обновить свой электронный военно-учетный документ. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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