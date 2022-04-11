Из-за действий российской армии наша территория на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире - Зеленский

Детали

В северных районах Украины, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы по безопасности. Прежде всего это разминирование. Оккупационные войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч опасных предметов. Это и снаряды, которые не взорвались, мины, растяжки. Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов.

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"Оккупанты оставляли мины повсюду. В домах, которые захватывали. Прямо на улицах, в полях. Они минировали имущество людей, минировали машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Из-за действий российской армии наша территория на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире. И я считаю, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше наших людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались", - заявил Глава государства.

Напомним

Ночью российские оккупанты дистанционно забросили на территорию Харькова мины замедленного действия, которые имеют таймер и могут взорваться в любой момент.