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Из-за действий российской армии наша территория на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире - Зеленский

Киев • УНН

 • 158504 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за действий российской армии территория Украины на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире. Об этом информирует УНН.

Из-за действий российской армии наша территория на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире - Зеленский

Детали

В северных районах Украины, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы по безопасности. Прежде всего это разминирование. Оккупационные войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч опасных предметов. Это и снаряды, которые не взорвались, мины, растяжки. Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов.

Цитата

"Оккупанты оставляли мины повсюду. В домах, которые захватывали. Прямо на улицах, в полях. Они минировали имущество людей, минировали машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Из-за действий российской армии наша территория на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире. И я считаю, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше наших людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались", - заявил Глава государства.

Напомним

Ночью российские оккупанты дистанционно забросили на территорию Харькова мины замедленного действия, которые имеют таймер и могут взорваться в любой момент.

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