Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі - Зеленський

Деталі

У північних районах України, звідки вигнали окупантів, тривають безпекові роботи. Передусім це розмінування. Окупаційні війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч небезпечних предметів. Це й снаряди, які не вибухнули, міни, розтяжки. Щодня знешкоджується не менше декількох тисяч таких предметів.

Цитата

"Окупанти залишали міни всюди. В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним. Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займалися", - заявив Глава держави.

Нагадаємо

Вночі російські окупанти дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які мають таймер і можуть вибухнути будь-якої миті.