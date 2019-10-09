Чемпионат мира по регби-2019: сборная Уэльса победила команду Фиджи и вышла в четвертьфинал

Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Фиджи очков не набрала. Команды выступают в группе D, сборная Уэльса поднялась на первое место, набрав 14 очков в трех встречах. Сборная Уэльса досрочно пробилась в четвертьфинал Кубка мира, благодаря победе валлийцев сборная Австралии, которая занимает второе место в группе D (11 очков, 3 матча), также досрочно вышла в плей-офф.

Сборная Фиджи завершила борьбу на турнире, набрав 7 очков и занимая на данный момент третье место в группе. Грузинская команда располагается на четвертом месте (5 очков, 3 матча), сборная Уругвая — на пятом (4 очка, 3 матча). Следующий матч группы пройдет в пятницу между командами Австралии и Грузии. В воскресенье состоится заключительный матч группы D между командами Уэльса и Уругвая.