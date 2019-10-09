Чемпіонат світу з регбі-2019: збірна Вельсу перемогла команду Фіджі і вийшла в чвертьфінал
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Збірна Уельсу з регбі здобула перемогу над командою Фіджі з рахунком 29:17 в матчі групового етапу. Зустріч пройшла в Оіті, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірна Вельсу набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда Фіджі очок не набрала. Команди виступають в групі D, збірна Вельсу піднялася на перше місце, набравши 14 очок в трьох зустрічах. Збірна Уельсу достроково пробилася в чвертьфінал Кубка світу, завдяки перемозі валлійців збірна Австралії, яка займає друге місце в групі D (11 очок, 3 матчі), також достроково вийшла в плей-офф.
Збірна Фіджі завершила боротьбу на турнірі, набравши 7 очок і займаючи на даний момент третє місце в групі. Грузинська команда розташовується на четвертому місці (5 очок, 3 матчі), збірна Уругваю — на п’ятому (4 очка, 3 матчі). Наступний матч групи пройде в п’ятницю між командами Австралії та Грузії. У неділю відбудеться заключний матч групи D між командами Вельсу і Уругваю.