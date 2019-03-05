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Чехия предоставит Украине 1,2 млн евро на модернизацию системы образования

Чехия предоставит Украине 1,2 млн евро на модернизацию системы образования

Киев  •  УНН

 • 8356 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Украина получит 1 млн 200 тысяч евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы. Средства будут предоставляться равными частями, по 400 тыс. евро, в течение 3 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

"Украина получит 1 млн 200 тыс. евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы. Соответствующий Меморандум между Минобразования Украины и Чешской агенцией развития подписали Министр образования и науки Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула", - говорится в сообщении.

Деньги будут распределяться между тремя основными направлениями:

  • Техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы;
  • Межуниверситетское сотрудничество;
  • Помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей.

В рамках первого направления планируется оказать техническую помощь Минобразования и другим учреждениям: Института образовательной аналитики, Госслужбе качества образования, НАОКВО и/или Института модернизации содержания образования. В результате соответствующие специалисты должны получить знания, которые помогут внедрять образовательные реформы, с учетом лучших практик ЕС.

Второе направление предусматривает межуниверситетское сотрудничество между чешскими и украинскими вузами. Прежде всего к ней будут привлечены региональные высшие учебные заведения и учреждения, непосредственно пострадавшие от конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма.

"Благодаря этому украинские вузы должны создать и/или усовершенствовать свои системы внутреннего обеспечения качества образования в соответствии со Стандартами и рекомендациями Европейского пространства высшего образования (ESG)", - уточнили в Минобразования.

Третье направление имеет целью повысить качество образовательных услуг в перемещенных с оккупированных территорий вузах и включить в учебный процесс внутренне перемещенных лиц. Для этого будет предоставляться материальная, техническая и экспертная поддержка. В частности, акцент будет делаться на развитии необходимой инфраструктуры.

В Министерстве уточнили, что часть этих компонентов будет продолжением той помощи, которую чешское правительство предоставляло Украине в 2015-2018 годах. Ее общий бюджет составил 1,5 млн евро. Это сотрудничество было направлено на повышение институциональной способности в сфере образования и оказания технической помощи перемещенным учебным заведениям и объектам образовательной инфраструктуры.

Как сообщал УНН, правительство Канаде 27 февраля официально сообщило правительство Украины, а также Секретариат Совета Европы и Комитет министров на уровне заместителей министров о своем намерении выделить 5 миллионов канадских долларов в поддержку Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.

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