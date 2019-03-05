Чехія надасть Україні 1,2 млн євро на модернізацію системи освіти

КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна отримає 1 млн 200 тисяч євро допомоги від уряду Чеської Республіки на модернізацію освітньої системи. Кошти надаватимуться рівними частинами, по 400 тис. євро, упродовж 3 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.