Чавушоглу: подозреваемые в убийстве Хашкаджи должны быть допрошены в Турции

“Те, кто убили журналиста, получили от кого-то инструкции на этот счет. Наша задача — узнать, от кого они исходили. Также я считаю, что все 18 подозреваемых, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии, должны быть допрошены в Турции”, — сказал он. Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона до сих пор не получила ответы на ряд вопросов, в том числе о местонахождении тела убитого журналиста.

Комментируя статью в газете The Washington Post, которую написал президент Турции Тайип Эрдоган, глава МИД заявил, что турецкий лидер хотел в первую очередь подчеркнуть в ней, что приказ об убийстве не исходил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Как сообщал УНН, сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле призвали вернуть им тело отца, чтобы они могли его похоронить.