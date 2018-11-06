Чавушоглу: підозрювані у вбивстві Хашкаджі повинні бути допитані в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу вважає за необхідне допитати підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі на території Туреччини. Про це він заявив у вівторок на прес-конференції в Національному прес-клубі у Токіо, інформує УНН.
“Ті, хто вбили журналіста, отримали від когось інструкції на цей рахунок. Наше завдання — дізнатися, від кого вони виходили. Також я вважаю, що усі 18 підозрюваних, які зараз знаходяться в Саудівській Аравії, повинні бути допитані в Туреччині”, — сказав він. Чавушоглу наголосив, що турецька сторона досі не отримала відповіді на ряд питань, в тому числі про місцезнаходження тіла убитого журналіста.
Коментуючи статтю в газеті The Washington Post, яку написав президент Туреччини Тайіп Ердоган, голова МЗС заявив, що турецький лідер хотів в першу чергу підкреслити в ній, що наказ про вбивство не походить від короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.
Як повідомляв УНН, сини саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в консульстві королівства в Стамбулі, закликали повернути їм тіло батька, щоб вони могли його поховати.