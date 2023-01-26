Часть Кировоградской области отключили от света
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Часть Кировоградской области, в частности некоторые районы в Кропивницком, отключили от электричества из-за угрозы ракетных ударов, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
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"Друзья, из-за угрозы ракетных ударов, энергетики отключили западную часть Кировоградской области и отдельные микрорайоны областного центра. Прошу отнестись с пониманием – это предупредительные меры!" - написал Райкович.
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