Часть доказательств по делам Майдана могла быть уничтожена - Разумков

“Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделен, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и общественной позиции, чтобы довести эти дела до конца”, — сказал Разумков.

Спикер отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и “далеко не все хотели действительно расследовать эти события”.

“Я понимаю, что часть доказательств была потеряна, часть, видимо, была уничтожена”, — предположил спикер. При этом он добавил: “Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция по этим расследованиям”.

Председатель парламента надеется, что “обновление системы, изменение подходов, как в ВРУ, так и в других учреждениях позволит расследовать это дело. И все же мы увидим те результаты, которых ожидает общество, фактически с 2014 года”.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября Генпрокуратура Украины потеряла полномочия расследовать уголовные производства связаны с делами Майдана. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.