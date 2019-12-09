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Частина доказів у справах Майдану могла бути знищена - Разумков

Частина доказів у справах Майдану могла бути знищена - Разумков

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що Державне бюро розслідувань (ДБР) зможе розібратись зі справами Майдану до кінця. Про це Разумков заявив в ефірі одного з українських телеканалів в неділю ввечері, передає УНН.

“Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця”, — сказав Разумков.

Спікер зауважив, що пройшов дуже великий проміжок часу, і “далеко не всі бажали дійсно розслідувати ці події”.

“Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена”, — припустив спікер. При цьому він додав: “Я не впевнений, що була дійсно належна, в тому числі політична позиція щодо цих розслідувань”.

Голова парламенту має надію, що “оновлення системи, зміна підходів, як у ВРУ, так і в інших інституціях дасть змогу розслідувати цю справу. І все ж таки ми побачимо ті результати, на які очікує суспільство, фактично з 2014 року”.

Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада Генпрокуратура України втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження пов’язані зі справами Майдану. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до ДБР.

Українські Національні Новини

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