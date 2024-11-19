Части Большого Барьерного рифа погибают с рекордной скоростью - исследователи

Части Большого Барьерного рифа подверглись самой высокой смертности кораллов за всю историю наблюдений. Об этом говорится в исследовании, проведенном австралийскими учеными, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Австралийский институт морских наук сообщил, что исследования 12 рифов обнаружили до 72% погибших кораллов из-за.

На одном северном участке рифа погибло около трети твердых кораллов, что является "самым большим ежегодным снижением" за 39 лет правительственного мониторинга.

Большой Барьерный риф, который часто называют самой большой живой структурой в мире, - это почти 2 тыс. километров тропических кораллов, содержащих потрясающее биоразнообразие. Но в последнее время кораллы выцветают, приобретая болезненный оттенок белого цвета.

Обесцвечивание происходит, когда температура воды повышается, и кораллы, чтобы выжить, изгоняют микроскопические водоросли, известные как зооксантеллы.

Если высокие температуры будут сохраняться, коралл может в конце концов побелеть и погибнуть.

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В этом году уже было подтверждено, что это уже пятое массовое обесцвечивание кораллов на рифе за последние восемь лет.

Но последнее исследование также показало, что больше всего гибнет быстрорастущий вид кораллов, известный как акропора. Этот коралл быстро растет, но и одним из первых обесцвечивается.

Ведущий исследователь Майк Эмсли рассказал общественному вещателю ABC, что прошлое лето было "одним из самых суровых событий" на Большом Барьерном рифе, когда уровень теплового стресса превысил все другие показатели.

Руководитель отдела океанов Всемирного фонда дикой природы в Австралии Ричард Лек сказал, что Большой Барьерный риф может восстановиться, но есть пределы его устойчивости.

Он не может постоянно подвергаться таким ударам. Мы быстро приближаемся к переломному моменту - сказал он.

Лек добавил, что исследуемая территория была "относительно небольшой", и выразил опасения, что когда в следующем году будет опубликован полный отчет, "будет наблюдаться аналогичный уровень смертности".

Он сказал, что результаты исследования подтверждают необходимость того, чтобы Австралия взяла на себя обязательства сократить выбросы по меньшей мере на 90% от уровня 2005 года к 2035 году и отказаться от ископаемого топлива.

Напомним

Ученые давно определили, что глобальное потепление негативно влияет на коралловые рифы, а недавние исследования показали, что изменения климата нанесут океану большой вред, который повлечет последствия для природы и человечества.

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