Бюджетники Харькова пожаловались на участие в пиар-акциях Терехова - Маринин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов приказал учителям, сотрудникам коммунальных предприятий и горсовета прийти на открытие обновленного сквера на Плехановской. Об этом в своем FB написал депутат харьковского городского совета Дмитрий Маринин, передает УНН.
Цитата
"Игорь Терехов согнал бюджетников на открытие обновленного сквера на Плехановской. И заставил их ждать несколько часов своего "явления", - пишет Маринин.
Отметим, что обновленный сквер на Плехановской открыли в воскресенье, 10 октября. В тот же день в Харькове ввели "оранжевую" зону карантина.
"Естественно, никого ситуация с коронавирусом не волнует. Пиар Терехова по расписанию. Ну как по расписанию. Как видим с часовыми опозданиями", - комментирует Маринин.
К слову
Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.