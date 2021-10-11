Бюджетники Харькова пожаловались на участие в пиар-акциях Терехова - Маринин

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов приказал учителям, сотрудникам коммунальных предприятий и горсовета прийти на открытие обновленного сквера на Плехановской. Об этом в своем FB написал депутат харьковского городского совета Дмитрий Маринин, передает УНН.

Цитата

"Игорь Терехов согнал бюджетников на открытие обновленного сквера на Плехановской. И заставил их ждать несколько часов своего "явления", - пишет Маринин.

Отметим, что обновленный сквер на Плехановской открыли в воскресенье, 10 октября. В тот же день в Харькове ввели "оранжевую" зону карантина.

"Естественно, никого ситуация с коронавирусом не волнует. Пиар Терехова по расписанию. Ну как по расписанию. Как видим с часовыми опозданиями", - комментирует Маринин.

К слову

Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.

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