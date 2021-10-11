Бюджетники Харкова поскаржилися на участь в піар-акціях Терехова - Маринін
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов наказав вчителям, працівникам комунальних підприємств та міськради прийти на відкриття оновленого скверу на Плеханівській. Про це в своєму FB написав депутат Харківської міської ради Дмитро Маринін, передає УНН.
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"Ігор Терехов зігнав бюджетників на відкриття оновленого скверу на Плеханівській. І змусив їх чекати кілька годин своєї "появи", - пише Маринін.
Відзначимо, що оновлений сквер на Плеханівській відкрили в неділю, 10 жовтня. У той же день в Харкові ввели "помаранчеву" зону карантину.
"Природно, нікого ситуація з коронавірусом не хвилює. Піар Терехова за розкладом. Ну, як за розкладом. Як бачимо, з годинним запізненнями", - коментує Маринін.
До речі
Критики вважають, що Терехов використовує бюджетні гроші і адмінресурс для особистого піару напередодні виборів мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.