Бюджет-2021: обещанное повышение "минималки" до 6,5 тыс. грн откладывается
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Обещанное повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен в доработанном ко второму чтению проекте Государственного бюджета на 2021 год предлагается отсрочить на несколько месяцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента относительно проекта Бюджета-2021.
Так, финализированным правительством проектом предлагается пересмотреть доходы.
Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко II чтению, как указано, "есть учет предложения об отсрочке роста с 1 июля по 1 декабря 2021 года минимальной заработной платы в месячном размере 6500 грн, которая имеет влияние на доходную часть общего фонда государственного бюджета".
Таким образом, предлагается отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен до декабря.
Как сообщал УНН, в июле Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн в среднем, а в 2023-м вырастет до более 7000 грн.
Государственный бюджет на 2021 год ранее предусматривал возможность поднятия минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн с июля 2021 год, о чем в сентябре заявлял министр финансов Сергей Марченко.