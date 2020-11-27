Бюджет-2021: обіцяне підвищення "мінімалки" до 6,5 тис. грн відкладається

Так, фіналізованим урядом проектом пропонується переглянути доходи.

Серед основних факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання, як вказано, "є врахування пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6 500 грн, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету".

Таким чином, пропонується відтермінувати підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисячі гривень до грудня.

Як повідомляв УНН, у липні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, мінімальна зарплата у 2021 році підвищиться до 6250 грн в середньому, а у 2023-му зросте до понад 7 тисяч грн.

Державний бюджет на 2021 рік раніше передбачав можливість підняття мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн з липня 2021 року, про що у вересні заявляв міністр фінансів Сергій Марченко.