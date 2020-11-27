Бюджет-2021: обіцяне підвищення "мінімалки" до 6,5 тис. грн відкладається
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Обіцяне підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисячі гривень у доопрацьованому до другого читання проекті Державного бюджету на 2021 рік пропонується відтермінувати на кілька місяців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту щодо проекту Бюджету-2021.
Так, фіналізованим урядом проектом пропонується переглянути доходи.
Серед основних факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання, як вказано, "є врахування пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6 500 грн, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету".
Таким чином, пропонується відтермінувати підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисячі гривень до грудня.
Як повідомляв УНН, у липні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, мінімальна зарплата у 2021 році підвищиться до 6250 грн в середньому, а у 2023-му зросте до понад 7 тисяч грн.
Державний бюджет на 2021 рік раніше передбачав можливість підняття мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн з липня 2021 року, про що у вересні заявляв міністр фінансів Сергій Марченко.