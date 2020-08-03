Буславец называют министром, которая наконец-то взялась за "авгиевы конюшни" в энергетике

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98369 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104538 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130596 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109552 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129796 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101810 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102515 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104358 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102028 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 43726 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 66111 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 36050 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 70552 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

21:08 • 27508 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 103375 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 130596 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 129796 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 384027 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334774 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 43726 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104191 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132807 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210047 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236747 просмотра
Актуальное
Буславец называют министром, которая наконец-то взялась за "авгиевы конюшни" в энергетике

Буславец называют министром, которая наконец-то взялась за "авгиевы конюшни" в энергетике

Киев  •  УНН

 • 20350 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодняшний энергетический кризис - результат многолетнего непрофессионального управления отраслью. Эти "авгиевы конюшни" начали вычищать с приходом Ольги Буславец на пост главы Минэнерго. Об этом заявил председатель профсоюза ГП "Восток ГОК" Борис Филиппов в Facebook, передает УНН.

Трудовой коллектив этого уникального и стратегического для Украины госпредприятия так же, как и остальные в отрасли, переживают финансовые трудности, в частности из-за накопления долгов со стороны главного потребителя их продукции - Энергоатома. "Восток ГОК" - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата для дальнейшего использования атомными электростанциями (которыми руководит "Энергоатом").

Но несмотря на всю уникальность, работники "Восток ГОК" вынуждены буквально выбивать свои средства в "Энергоатома", рассказывает Филиппов.

"Я обратился к Алексею Лычу, председателю ПК НАЭК, за помощью в "выбивании" денег на погашение заработной платы нашим работникам и обеспечения производства. Но получил с его стороны "советы" профкома и неистовую защиту руководства НАЭК.

Поэтому предоставляю объективную информацию о выполнении договора с ГП "НАЭК "Энергоатом", которая подтверждается бухгалтерскими документами.

Договор на поставку уранового концентрата за № 82-020-08-19-01169 был подписан 22.11.2019 года. К договору есть приложение № 2 "График поставок и оплаты УОК" на период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Так вот, согласно графику, НАЭК должен был перечислить с ноября 2019 года по 01.07.20 года 2,167 млрд грн, а перечислено - 1,584 млрд грн, то есть на 583 млн грн меньше. К тому же, график предусматривает в июле перечисление еще 294,48 млн грн, а перечислено 196 млн грн. Поэтому, по состоянию на 30 июля сумма долга составляет уже 681,48 млн грн. Других графиков на ГП "ВостГОК", о которых упоминает Лыч, не существует", - информирует Филиппов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импорт электроэнергии из Беларуси остановит наши АЭС и ТЭС

Он отмечает, что с пониманием относится к проблемам в ГП "НАЭК "Энергоатом", как и во всей энергетике, которые накопились за многие годы бездействия "специалистов", но одновременно указывает, что эти проблемы разные.

"У кого жемчуг мелкий, а у кого борщ кислый". К сожалению, кислый борщ у нас. И не нужно переводить стрелки на министра (Ольгу Буславец - ред.), которая наконец начала вычищать "авгиевы конюшни", во всяком случае к такому выводу приходишь анализируя сегодняшние действия министерства. Поэтому Алексей Васильевич (Лыч - ред.), измените свой менторский тон, а лучше помогите материально", - резюмирует Филиппов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 дней руководства Минэнерго Буславец: эксперты видят позитив и называют три главных достижения

Напомним, Минэнерго в июне повысило мощность атомных электростанций и предоставило возможность "Энергоатому" дополнительно заработать 2 млрд грн на продаже электроэнергии за двусторонними договорами.

В то же время, "Энергоатом" был разоблачен журналистами на проведении тендеров по завышенным ценам. В компании обещали провести служебное расследование по факту "слива" средств, однако на сегодня результаты - не озвучены.

Ранее УНН сообщал, что эксперты предупреждают о негативных последствиях для энергетики в целом, и АЭС в частности в случае открытия импорта белорусской или российской электроэнергии в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы