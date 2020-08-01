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У Міненерго нагадали, що передбачає підписаний Президентом "зелений" закон

У Міненерго нагадали, що передбачає підписаний Президентом "зелений" закон

Київ • УНН

 • 15653 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", повідомляє Міненерго, передає УНН.

Законом передбачається:

▪️ зниження "зелених" тарифів (на 7,5% – ВЕС, на 15% – СЕС), що передбачає економію для держави близько 6 млрд грн щороку або 2 млрд євро – до завершення терміну підтримки (до 2030 року);

▪️ обмеження обсягів введення в експлуатацію СЕС за "зеленим" тарифом;

▪️ запровадження з 2022 року (50% у 2021 році) повної відповідальності за небаланси для виробників "зеленої" електроенергії;

▪️ додаткові кошти у розмірі 1,4 млрд грн для ДП "Гарантований покупець" – на оплату атомної та "зеленої" електроенергії (кошти від оператора системи передачі, отримані від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину);

▪️ гарантований покупець зможе продавати "зелену" електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах;

▪️ збільшення ще на 5% електроенергії, яку може продавати НАЕК "Енергоатом" на ринку двосторонніх договорів; сумарно компанія зможе продавати таким чином 10%; (Довідково: за результатами аукціонів, проведених у червні, 5% електроенергії (1,855 млн МВт/год) було продано майже за 2 млрд грн);

▪️ відтермінування на 1 рік конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг та подовження строку зобов’язань чинних ПУПів на 1 рік, з метою надійного енергопостачання побутовим споживачам та малим непобутовим споживачам (малому бізнесу);

▪️ подовження строку зобов’язання чинного постачальника "останньої надії" на 1 рік, з метою надійного постачання електроенергії споживачам, що втратили або не знайшли постачальника;

▪️ удосконалення моделі "зелених" аукціонів, яке покликане зробити її більш прозорою, гнучкою та адаптивною.

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"Міненерго сприятиме розвитку відновлюваної енергетики в рамках аукціонної моделі підтримки, що дозволить знизити вартість "зеленої" електроенергії, узгодити темпи розвитку галузі з технічними можливостями об’єднаної енергетичної системи України та забезпечити інвесторам прозорі конкурентні умови підтримки", - заявила очільниця Міненерго Ольга Буславець.

Вже розпочалась робота з визначення обсягів річних квот підтримки, графіків проведення аукціонів та підготовку відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію положень Закону.

"Ми плануємо створити координаційну групу з питань реалізації Закону та виконання умов меморандуму, щоб наша робота була більш узгодженою та продуктивною", - пояснила вона.

У відомстві нагадують, що завдяки роботі Міністерства було розроблено і підписано меморандум про взаєморозуміння з інвесторами у галузь ВДЕ, підготовлено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". За дієвої підтримки Президента та прем’єр-міністра закон було прийнято Верховною Радою 21 липня.

Зазначимо, що 31 липня закон опубліковано, а чинності він набрав з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 8 пункту 3 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

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