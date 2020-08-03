Буславець називають міністром, яка врешті взялася за “авгієві конюшні” в енергетиці

ukru
18:42 • 24320 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 52801 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 72214 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 108000 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 114988 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115046 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 148941 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124731 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124476 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123753 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 85031 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 97407 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106010 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 104776 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 94168 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 67275 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 94168 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 73350 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 148943 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 48216 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 56143 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107124 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125466 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124911 перегляди
Актуальне
Буславець називають міністром, яка врешті взялася за “авгієві конюшні” в енергетиці

Буславець називають міністром, яка врешті взялася за “авгієві конюшні” в енергетиці

Київ • УНН

 • 20354 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогоднішня енергетична криза — результат багаторічного непрофесіонального керування галузю. Ці “авгієві конюшні” почали вичищати з приходом Ольги Буславець на посаду очільника Міненерго. Про це заявив голова профспілки ДП “Схід ГЗК” Борис Філіпов у Facebook, передає УНН.

Трудовий колектив цього унікального і стратегічного для України держпідприємства так само, як і решта в галузі, переживають фінансові труднощі, зокрема через накопичення боргів з боку головного споживача їх продукції — Енергоатома. “Схід ГЗК” — єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату для подальшого використання атомними електростанціями (якими керує “Енергоатом”).

Та попри усю унікальність, працівники “Схід ГЗК” вимушені буквально вибивати свої кошти в “Енергоатома”, розповідає Філіпов.

“Я звернувся до Олексія Лича, голови ПК НАЕК, за допомогою в “вибиванні” коштів на погашення заробітної плати нашим працівникам і забезпечення виробництва. Але отримав з його боку “поради” профкому та шалений захист керівництва НАЕК.

Тому надаю об’єктивну інформацію щодо виконання договору з ДП “НАЕК „Енергоатом“, яка підтверджується бухгалтерськими документами.

Договір на поставку уранового концентрату за № 82-020-08-19-01169 був підписаний 22.11.2019 року. До договору є додаток № 2 „Графік поставок та оплати УОК“ на період з листопада 2019 року по листопад 2020. Так от, згідно графіку, НАЕК повинен був перерахувати з листопада 2019 року по 01.07.20 2,167 млрд грн, а перераховано — 1,584 млрд грн, тобто на 583 млн грн менше. До того ж, графік передбачає у липні перерахування ще 294,48 млн грн, а перераховано 196 млн грн. Тому, станом на 30 липня сума боргу становить вже 681,48 млн грн. Інших графіків на ДП „СхідГЗК“, про які згадує Лич, не існує”, — інформує Філіпов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпорт електроенергії з Білорусі зупинить наші АЕС та ТЕС

Він зауважує, що з розумінням ставиться до проблем в ДП “НАЕК “Енергоатом” як і у всій енергетиці, які накопичились за багато років бездіяльності “спеціалістів”, але водночас вказує, що ці проблеми різні.

“„У кого жемчуг мелкий, а у кого борщ кислый“. На жаль, кислий борщ у нас. І не потрібно переводити стрілки на міністра (Ольга Буславець — ред.), яка нарешті почала вичищати „авгієві конюшні“, у всякому разі до такого виводу приходиш аналізуючи сьогоднішні дії міністерства. Тому Олексій Васильович (Лич — ред.), змініть свій менторський тон, а краще допоможіть матеріально”, — резюмує Філіпов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 100 днів керівництва Міненерго Буславець: експерти вбачають позитив і називають три головні досягнення

Нагадаємо, Міненерго у червні підвищило потужність атомних електростанцій і надало можливість “Енергоатому” додатково заробити 2 млрд грн на продажу електроенергії за двостороніми договорами. 

Водночас, “Енергоатом” було викрито журналістами на проведенні тендерів за завищеними цінами. В компанії обіцяли провести службове розслідування за фактом “зливу” коштів, втім на сьогодні результати — не озвучені.

Раніше УНН повідомляв, що експерти попереджають про негативні наслідки для енергетики загалом, і АЕС зокрема в разі відкриття імпорту білоруської або російської електроенергії в Україну. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92