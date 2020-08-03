Буславець називають міністром, яка врешті взялася за “авгієві конюшні” в енергетиці

Трудовий колектив цього унікального і стратегічного для України держпідприємства так само, як і решта в галузі, переживають фінансові труднощі, зокрема через накопичення боргів з боку головного споживача їх продукції — Енергоатома. “Схід ГЗК” — єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату для подальшого використання атомними електростанціями (якими керує “Енергоатом”).

Та попри усю унікальність, працівники “Схід ГЗК” вимушені буквально вибивати свої кошти в “Енергоатома”, розповідає Філіпов.

“Я звернувся до Олексія Лича, голови ПК НАЕК, за допомогою в “вибиванні” коштів на погашення заробітної плати нашим працівникам і забезпечення виробництва. Але отримав з його боку “поради” профкому та шалений захист керівництва НАЕК.

Тому надаю об’єктивну інформацію щодо виконання договору з ДП “НАЕК „Енергоатом“, яка підтверджується бухгалтерськими документами.

Договір на поставку уранового концентрату за № 82-020-08-19-01169 був підписаний 22.11.2019 року. До договору є додаток № 2 „Графік поставок та оплати УОК“ на період з листопада 2019 року по листопад 2020. Так от, згідно графіку, НАЕК повинен був перерахувати з листопада 2019 року по 01.07.20 2,167 млрд грн, а перераховано — 1,584 млрд грн, тобто на 583 млн грн менше. До того ж, графік передбачає у липні перерахування ще 294,48 млн грн, а перераховано 196 млн грн. Тому, станом на 30 липня сума боргу становить вже 681,48 млн грн. Інших графіків на ДП „СхідГЗК“, про які згадує Лич, не існує”, — інформує Філіпов.

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Він зауважує, що з розумінням ставиться до проблем в ДП “НАЕК “Енергоатом” як і у всій енергетиці, які накопичились за багато років бездіяльності “спеціалістів”, але водночас вказує, що ці проблеми різні.

“„У кого жемчуг мелкий, а у кого борщ кислый“. На жаль, кислий борщ у нас. І не потрібно переводити стрілки на міністра (Ольга Буславець — ред.), яка нарешті почала вичищати „авгієві конюшні“, у всякому разі до такого виводу приходиш аналізуючи сьогоднішні дії міністерства. Тому Олексій Васильович (Лич — ред.), змініть свій менторський тон, а краще допоможіть матеріально”, — резюмує Філіпов.

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Нагадаємо, Міненерго у червні підвищило потужність атомних електростанцій і надало можливість “Енергоатому” додатково заробити 2 млрд грн на продажу електроенергії за двостороніми договорами.

Водночас, “Енергоатом” було викрито журналістами на проведенні тендерів за завищеними цінами. В компанії обіцяли провести службове розслідування за фактом “зливу” коштів, втім на сьогодні результати — не озвучені.

Раніше УНН повідомляв, що експерти попереджають про негативні наслідки для енергетики загалом, і АЕС зокрема в разі відкриття імпорту білоруської або російської електроенергії в Україну.