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Імпорт електроенергії з Білорусі зупинить наші АЕС та ТЕС - експерт

Імпорт електроенергії з Білорусі зупинить наші АЕС та ТЕС - експерт

Київ • УНН

 • 12910 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Імпорт електроенергії з Білорусі негативно вплине на енергетику України, адже це призведе до зупинки роботи власних АЕС та ТЕС. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт енергетичної галузі Юрій Корольчук.

"У нас є профіцит потужностей, ми можемо виробляти електроенергію для своїх потреб у достатній мірі, а імпорт електроенергії негативно впливає в цілому на енергосистему, тому що доводиться зупиняти як роботу АЕС, так і ТЕС. Виникають фінансові провали, мало заробляють ТЕС і АЕС", - розповів Корольчук.

Крім того, за словами експерта, імпорт вплине і на шахтарів, оскільки робота ТЕС напряму пов'язана з шахтами, тому і вони відповідно також призупиняють свою роботу.

Нагадаємо, голова Енергетичного Комітету ВР Андрій Герус лобіює продовження імпорту в Україну електроенергії з Білорусі та РФ. Проти виступають Міненерго та Кабмін. Вони пояснюють, що в Україні профіцит виробництва власної електренергії, тому імпортна надлишкова електроенергія вдарить по вітчизняним генераціям.

Раніше УНН повідомляв, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса", який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським.

На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту.

Українські Національні Новини

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