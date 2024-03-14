Бундестаг снова отклонил поставки ракет Taurus в Украину

Немецкий Бундестаг отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, большинство немецких законодателей проголосовали против соответствующего предложения, пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

Бундестаг снова отклонил поставку Украине крылатых ракет Taurus. Большинство парламента проголосовало против соответствующего предложения Союза (ХДС/ХСС- ред.) - говорится в сообщении.

"За", как указано, проголосовали лишь 190 депутатов, "против" - 495, воздержались 5.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставки крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, ракеты возможно передать лишь при условии, если немецких военных, которые нужны будут для управления Taurus, разместят за пределами Украины.

Парламентская фракция ХДС/ХСС угрожает создать следственную комиссию, чтобы выяснить, как канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что крылатые ракеты "Taurus" могут быть развернуты только при участии немецких солдат.