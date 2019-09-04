Строительно-монтажные работы снова подорожали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Индекс цен на строительно-монтажные работы в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
В сфере возведения зданий индекс цен вырос за год на 9,1%, в том числе в сфере возведения нежилых зданий рост произошел на 7,6%, а в сфере возведения жилых зданий - 10,6%.
Как сообщал УНН, эксперты ожидают, что осенью произойдет рост стоимости жилья, ведь растет стоимость строительных материалов и работ.
"Если кому-то для принятия решения по улучшению своих жилищных условий нужен скачок цен, то его точно следует ожидать уже осенью, а возможно даже и раньше - в зависимости от поведения курса доллара США и сопутствующих ему инфляционных составляющих", - считает директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.