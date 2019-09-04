Будівельно-монтажні роботи знову подорожчали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-липні 2019 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 108,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
У сфері зведення будівель індекс цін зріс за рік на 9,1%, зокрема у сфері зведення нежитлових будівель зростання відбулося на 7,6%, а у сфері зведення житлових будівель – 10,6%.
Як повідомляв УНН, експерти очікують, що восени відбудеться зростання вартості житла, адже зростає вартість будівельних матеріалів та робіт.
"Якщо комусь для прийняття рішення щодо поліпшення своїх житлових умов потрібен стрибок цін, то його точно слід очікувати вже восени, а можливо навіть і раніше - залежно від поведінки курсу долара США і супутніх йому інфляційних складових", - вважає директор Департаменту з продажу і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.