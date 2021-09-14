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Будет нота: Россия заблокировала работу подгруппы в ТКГ из-за террористки. Украина не оставит это без ответа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Российская сторона вновь сорвала заседание рабочей группы по гумманитарным вопросам, Украина не оставит это без ответа. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Контекст

Во вторник, 14 сентября, делегат Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил о том, что Москва решила заблокировать гуманитарную рабочую группу ТКГ, отправив туда осужденную в Украине за терроризм представительницу “ДНР” Майю Пирогову.

Реакция украинской стороны

“Наша подгруппа сообщила о том, что не находит для себя возможным общаться с человеком, которого в Украине осудили за терроризм и в отношении которой есть приговор суда. Они (российская сторона — ред.) знали об этой реакции, и это мы расцениваем как сознательное блокирование работы гуманитарной подгруппы. Видимо потому, что пришла очередь обмениваться списками находящихся и делать реальные шаги для открытия КПВВ”, — сообщил УНН Арестович.

По его словам, сегодня подгруппа должна обсудить вопрос об открытии КПВВ с российской стороны, обмен списком удерживаемыми лицами и вопросы их взаимного обмена и возвращения домой.

“Будет соответствующая нота на ОБСЕ, ОБСЕ принять необходимые меры. МИД будет этим заниматься. Посмотрим, что произойдет”, — добавил спикер украинской делегации.

Добавим

26 августа Россия уже попробовала ввести осужденную в Украине за терроризм представительницу “ДНР” Майю Пирогову в качестве консультанта ТКГ.

Украинские Национальные Новости

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