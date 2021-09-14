Буде нота: Росія заблокувала роботу підгрупи в ТКГ через терористку. Україна не залишить це без відповіді

Контекст

У вівторок, 14 вересня, делегат України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив про те, що Москва вирішила заблокувати гуманітарну робочу групу ТКГ, відправивши туди засуджену в Україні за тероризм представницю “ДНР” Майю Пирогову.

Реакція української сторони

“Наша підгрупа повідомила про те, що не знаходить для себе за можливе спілкуватись із людиною, яку в Україні засудили за тероризм і по якій є вирок суду. Вони (російська сторона — ред.) знали про цю реакцію, і це ми розцінюємо як свідоме блокування роботи гуманітарної підгрупи. Мабуть тому, що прийшла черга обмінюватись списками утримуваних і робити реальні кроки для відкриття КПВВ”, — повідомив УНН Арестович.

З його слів, сьогодні підгрупа мала обговорити питання щодо відкриття КПВВ з російського боку, обмін списком утримуваними особами та питання їхнього взаємного обміну і повернення додому.

“Буде відповідна нота на ОБСЄ, ОБСЄ має вжити необхідних заходів. МЗС буде цим займатись. Подивимось, що відбудеться”, — додав спікер української делегації.

Додамо

26 серпня Росія вже спробувала ввести засуджену в Україні за тероризм представницю “ДНР” Майю Пирогову в якості консультанта ТКГ.