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Буданов рассказал, что сыграло ключевую роль в успехе Харьковского контрнаступления

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Глава ГУР Кирилл Буданов  рассказал, что по его мнению сыграло ключевую роль в успехе Харьковского контрнаступления, передает УНН со ссылкой на документальный проект Дмитрия Комарова “Год. Харьковщина”.

Цитата

“Внезапность, скорость и решительность действий", - коротко сказал главный разведчик страны в интервью Дмитрию Комарову.

Добавим

Кроме этого, Буданов рассказал о методах, которыми россияне используются при попытках оккупации новых территорий.

“Подмена реальности. Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неправильная. Что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Нам надо вернуть назад свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и москву жгли в свое время. Киевская Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она славная”, - сказал Буданов.

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Добавим

6 сентября 2022 года началось Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины, которое привело к почти полному освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Этому предшествовала информационная кампания, которая убедила врага, что основной удар будет на южном направлении, переговоры с союзниками и поставки современного западного вооружения, в частности американских реактивных систем M142 HIMARS, которые позволили наносить точные удары по российским складам с боеприпасами.

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