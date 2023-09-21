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Буданов розповів, що зіграло ключову роль в успіху Харківського контрнаступу

Буданов розповів, що зіграло ключову роль в успіху Харківського контрнаступу

Київ • УНН

 • 202868 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Очільник ГУР Кирило Буданов  розповів, що на його думку зіграло ключову ролі в успіху Харківського контрнаступу, передає УНН із посиланням на документальний проект Дмитра Комарова “Рік. Харківщина”.

Цитата

“Раптовість, швидкість і рішучість дій", - коротко сказав головний розвідник країни в інтервʼю Дмитру Комарову.

Додамо

Крім цього, Буданов розповів про методи, якими росіяни використовуються при спробах окупації нових територій.

“Підміна реальності. Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів, розповідаючи, що їх історії не існує, вона неправильна. Що все це історично російські землі, що немає там таких народів. Нам треба повернути назад свою історію. Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і москву палили у свій час. Київська Русь в ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славетна”, - сказав Буданов.

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Додамо

6 вересня 2022 року розпочався Слобожанський контрнаступ Сил оборони України, що призвів до майже повного звільнення Харківщини від російських окупантів. Цьому передувала інформаційна кампанія, яка переконала ворога, що основний удар буде на південному напрямку, переговори із союзниками та постачання сучасного західного озброєння, зокрема американських реактивних систем M142 HIMARS, які дозволили завдавати точних ударів по російських складах із боєприпасами.

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