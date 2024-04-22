Буданов рассказал о подготовке россиянами нового покушения на него

россияне готовят новое покушение на начальника Главного управления разведки министерства обороны Кирилла Буданова. Об этом он сам рассказал в интервью BBC Ukrainian, передает УНН.

На вопрос о количестве покушений на него он ответил:

Там они сейчас планируют кое-что, но, как и прошлые разы, все у них не получится. Это в интересах россиян, это правда. Это россияне, в интересах россиян. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа

Также Буданов рассказал о ходе расследования отравления его жены, заявив что оно "прогрессирует".

По словам главы ГУР, состояние здоровья его жены "более-менее нормальное".

"Стабилизировали, вывели большую часть токсинов", - сказал Буданов.

Также добавил, что ответы по отравлению женщины "будут, не волнуйтесь".

Напомним

Ранее Буданов рассказывал о по меньшей мере 10 покушениях на него. Поэтому риски заставили руководителя ГУР вести закрытую жизнь.

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