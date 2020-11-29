Британские истребители перехватили российские Ту-142 над Северным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Британские реактивные истребители Typhoon перехватили над Северным морем два российских самолета Ту-142, обнаруженных вблизи воздушной границы Великобритании. Об этом говорится на сайте королевских ВВС Великобритании, передает УНН.
"Было перехвачено два российских самолета Ту-142 Bear F", - отмечается в сообщении.
Вместе с истребителями Великобритания подняла воздушный танкер Voyager, способен дозаправлять самолеты в полете. Отследить российские самолеты королевским ВВС помогали союзники по НАТО, немецкие диспетчеры.
Британская сторона отметила, что военные самолеты России могут мешать движению остальных воздушного транспорта в загруженном пространстве над Северным морем. Как указали ВВС, российские пилоты часто не передают информацию про свои маршруты, местонахождение и высоту полета, не выходят на связь с британскими диспетчерами.
Ранее российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.