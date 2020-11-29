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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21108 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80041 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101126 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117259 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152167 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199977 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Британские истребители перехватили российские Ту-142 над Северным морем

Британские истребители перехватили российские Ту-142 над Северным морем

Киев  •  УНН

 • 18371 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Британские реактивные истребители Typhoon перехватили над Северным морем два российских самолета Ту-142, обнаруженных вблизи воздушной границы Великобритании. Об этом говорится на сайте королевских ВВС Великобритании, передает УНН.

"Было перехвачено два российских самолета Ту-142 Bear F", - отмечается в сообщении.

Вместе с истребителями Великобритания подняла воздушный танкер Voyager, способен дозаправлять самолеты в полете. Отследить российские самолеты королевским ВВС помогали союзники по НАТО, немецкие диспетчеры.

Британская сторона отметила, что военные самолеты России могут мешать движению остальных воздушного транспорта в загруженном пространстве над Северным морем. Как указали ВВС, российские пилоты часто не передают информацию про свои маршруты, местонахождение и высоту полета, не выходят на связь с британскими диспетчерами.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

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