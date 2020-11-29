Британські винищувачі перехопили російські Ту-142 над Північним морем

“Було перехоплено два російських літаки Ту-142 Bear F”, — наголошується в повідомленні.

Разом з винищувачами Велика Британія підняла повітряний танкер Voyager, здатний дозаправляти літаки в польоті. Відстежити російські літаки королівським ВПС допомагали союзники по НАТО, німецькі диспетчери.

Британська сторона зазначила, що військові літаки Росії можуть заважати руху решти повітряного транспорту в завантаженому просторі над Північним морем. Як вказали ВПС, російські пілоти часто залишають поза передачею інформацію про свої маршрути, місцезнаходження та висоту польоту, не виходять на зв’язок з британськими диспетчерами.

Раніше російський винищувач Су-27 перехопив над Чорним морем стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США.