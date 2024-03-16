Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины

В 2023 году в россии на 30% возросло количество мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью, почти наверняка из-за потерь в войне рф против Украины, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

По данным МО Британии, согласно анализу данных российского фонда пенсионного и социального страхования "Верстки", в период с 2022 по 2023 год произошел рекордный рост количества российских мужчин с ограниченными возможностями в возрасте 31-59 лет за восемь лет, по которым доступны данные. "В 2022 году в россии официально насчитывалось 1 670 000 мужчин с ограниченными возможностями в возрасте 31-59 лет. В 2023 году этот показатель увеличился на 507 тысяч, или на 30%", - указано в отчете.

Российские демографы, как отмечается, рассказали "Верстке", что увеличение количества мужчин с инвалидностью, скорее всего, связано с ростом количества лиц с инвалидностью на военной службе. "Это почти наверняка так. Значительное большинство из более 355 000 потерь, понесенных российскими вооруженными силами в результате конфликта в Украине, составляли раненые. Среднесуточное количество потерь среди россиян росло с начала российской наступательной кампании осенью 2023 года, достигнув пика в 983 человека в день в феврале 2024 года, что является самым высоким показателем с начала войны", - указали в МО Великобритании.

"Рекордный рост количества мужчин с инвалидностью 31-59 лет и раненых существенно скажется на медицинских и социальных службах россии", - сказано в отчете.

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