Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины
Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф
Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях
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Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС
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Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины
В 2023 году количество российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью выросло на 30%, вероятно, из-за потерь в войне против Украины, согласно отчету британской разведки.
Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф
Российский добровольческий корпус, участвующий в рейдах на белгородскую и курскую области россии, отверг заявления мо рф об отражении рейда, сообщив о захвате очередной партии российских солдат и насчитав 25 человек.
Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях
По просьбе Польши Украина приняла излишки электроэнергии, и дефицита не ожидается, есть отключения электроэнергии в Черниговской области, повреждение газопровода в Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов.
В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый
51-летний мужчина погиб и еще один человек получил ранения в результате российского обстрела Новоселовки Первой в Очеретинской громаде Донецкой области, которую пересекает линия фронта.
На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА
На оккупированных территориях Луганской области еще до начала голосования обозначили высокую явку на "выборах" президента россии.
россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску
Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, повредив промышленное здание и 3 грузовика, а также 18 раз обстреляли населенные пункты региона за минувшие сутки, ранив одного мирного жителя и повредив жилые дома, школу, предприятие и объекты инфраструктуры.
Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС
Спасатель умер в больнице от ранений, полученных во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта, в результате чего количество погибших возросло до 21, еще более 70 получили ранения.
Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21
Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу 15 марта возросло до 21, более 50 человек получили ранения, многие из них в тяжелом состоянии находятся на лечении в больницах.
Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ
ГУР взломало российскую государственную систему, которая используется для электронного голосования.
Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые использовал российский лимузин Aurus Senat, подаренный путиным, сигнализируя о растущей дружбе между двумя странами.