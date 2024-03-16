Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  105989 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  125183 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  126934 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  130037 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112119 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126764 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120145 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128826 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141476 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128441 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины

В 2023 году количество российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью выросло на 30%, вероятно, из-за потерь в войне против Украины, согласно отчету британской разведки.

Война •   •  8726 просмотра
Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины

Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф

Российский добровольческий корпус, участвующий в рейдах на белгородскую и курскую области россии, отверг заявления мо рф об отражении рейда, сообщив о захвате очередной партии российских солдат и насчитав 25 человек.

Война •   •  11077 просмотра
Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф

Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

По просьбе Польши Украина приняла излишки электроэнергии, и дефицита не ожидается, есть отключения электроэнергии в Черниговской области, повреждение газопровода в Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов.

Война •   •  15791 просмотра
Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

51-летний мужчина погиб и еще один человек получил ранения в результате российского обстрела Новоселовки Первой в Очеретинской громаде Донецкой области, которую пересекает линия фронта.

Война •   •  14738 просмотра
В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области еще до начала голосования обозначили высокую явку на "выборах" президента россии.

Война •   •  16139 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, повредив промышленное здание и 3 грузовика, а также 18 раз обстреляли населенные пункты региона за минувшие сутки, ранив одного мирного жителя и повредив жилые дома, школу, предприятие и объекты инфраструктуры.

Война •   •  16011 просмотра
россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Спасатель умер в больнице от ранений, полученных во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта, в результате чего количество погибших возросло до 21, еще более 70 получили ранения.

Война •   •  17209 просмотра
Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу 15 марта возросло до 21, более 50 человек получили ранения, многие из них в тяжелом состоянии находятся на лечении в больницах.

Война •   •  17735 просмотра
Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

ГУР взломало российскую государственную систему, которая используется для электронного голосования.

Война •   •  17735 просмотра
Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые использовал российский лимузин Aurus Senat, подаренный путиным, сигнализируя о растущей дружбе между двумя странами.

Новости Мира •   •  19397 просмотра
Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле