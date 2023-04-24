Британская разведка: россия стремится нарисовать вторжение в Украину как успех перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российская паспортизация на оккупированных территориях, скорее всего, используется россией как инструмент для того, чтобы нарисовать вторжение в Украину как успех, особенно накануне президентских выборов 2024 года. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
В МО Великобритании отмечают, что оккупационная администрация на оккупированных территориях Украины "почти наверняка принуждает население принимать паспорта российской федерации. "Жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы" с арестом имущества", - указано в отчете.
Сообщается, что россия использует паспорта как инструмент для "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецкой и Луганской областях до вторжения в феврале 2022 года.
Цитата
"россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию российской федерации, чтобы помочь нарисовать вторжение как успех, особенно накануне президентских выборов 2024 года", - указывают британские разведчики.
Напомним
По данным Сил обороны Юга, российские оккупанты на левом берегу Херсонской области пытаются "прятаться" за мирным населением, чтобы обезопасить себя от атак с воздуха.