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Британська розвідка: росія прагне намалювати вторгнення в Україну як успіх перед виборами

Британська розвідка: росія прагне намалювати вторгнення в Україну як успіх перед виборами

Київ • УНН

 • 335915 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російська паспортизація на окупованих територіях, швидше за все, використовується росією як інструмент для того, щоб намалювати вторгення в Україну як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року. Про це ідеться у черговому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

У МО Британії зазначають, що окупаційна адміністрація на окупованих територіях України "майже напевно примушує населення приймати паспорти російської федерації. "Жителів Херсонщини попередили, що тих, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, буде "депортовано" з арештом майна", - вказано у звіті.

Повідомляється, що росія використовує паспорти як інструмент для "русифікації" окупованих територій, як це було на Донеччині та Луганщині до вторгнення в лютому 2022 року.

Цитата

"росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію російської федерації, щоб допомогти намалювати вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", - вказують британські розвідники.

Нагадаємо

За даними Сил оборони Півдня, російські окупанти на лівому березі Херсонської області намагаються "ховатися" за мирним населенням, щоб убезпечити себе від атак з повітря.

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