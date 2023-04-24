Британська розвідка: росія прагне намалювати вторгнення в Україну як успіх перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російська паспортизація на окупованих територіях, швидше за все, використовується росією як інструмент для того, щоб намалювати вторгення в Україну як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року. Про це ідеться у черговому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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У МО Британії зазначають, що окупаційна адміністрація на окупованих територіях України "майже напевно примушує населення приймати паспорти російської федерації. "Жителів Херсонщини попередили, що тих, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, буде "депортовано" з арештом майна", - вказано у звіті.
Повідомляється, що росія використовує паспорти як інструмент для "русифікації" окупованих територій, як це було на Донеччині та Луганщині до вторгнення в лютому 2022 року.
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"росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію російської федерації, щоб допомогти намалювати вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", - вказують британські розвідники.
Нагадаємо
За даними Сил оборони Півдня, російські окупанти на лівому березі Херсонської області намагаються "ховатися" за мирним населенням, щоб убезпечити себе від атак з повітря.