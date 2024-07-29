Управляющий имуществом российского миллиардера-олигарха петра авена согласился на конфискацию более 750 000 фунтов стерлингов, чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Тысячи фунтов стерлингов наличными, найденные и в особняке авена за пределами Лондона, также были конфискованы в соответствии с законодательством о "доходах, полученных преступным путем, - заявила представительницы Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу.

Детали

NCA обвиняло авена в том, что он был "прокремлевским олигархом, который приобрел свои богатства в последние дни советского режима".

Отмечается, что деньги, которые хранились на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как жена авена и управляющий его имуществом признали, что эти средства "либо были имуществом, которое подлежит конфискации, либо были предназначены для использования в противоправных действиях".

Отмечается, что у самого авена нет банковских счетов в Великобритании, но его подозревали в том, что он использовал счета своей жены и фирмы по управлению имуществом как личную "копилку" для финансирования своего образа жизни.

Само же расследование было сосредоточено на около 3,7 миллиона фунтов стерлингов, направленных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций против авена.

Ранее NCA добивалось конфискации 1,2 миллиона фунтов стерлингов у авена.

Напомним

В апреле этого года суд ЕС снял санкции с российских олигархов петра авена и михаила фридмана, удовлетворив их иск и отменив ограничительные меры, введенные против них после начала российского вторжения в Украину.