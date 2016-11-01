Великобритания активизирует борьбу с хакерами

Великобритания выделит дополнительные 1,9 млн. фунтов (2,5 млн. долларов) на развитие системы автоматической защиты сайтов от хакерских атак и попыток несанкционированного доступа до официальных доменов.

Специалисты усилят меры по перехвату электронных писем-ловушек, которые рассылают хакеры, а также и дальше будут закрывать сайты, с помощью которых злоумышленники воруют данные банковских счетов пользователей интернета.

Стратегия также предусматривает расширение штата полицейских подразделений, ведущих борьбу с организованными группами киберпреступников.

Стратегию по развитию британской системы кибербезопасности во вторник должен официально представить министр финансов Филип Хэммонд.

Он заявил, что Великобритания должна идти в ногу со временем и "давать ответ на угрозы, в соответствии с их масштаба и скорости развития".

Выделение 1,9 млн. фунтов согласовали в прошлом году. Это бюджет на развитие государственной системы кибербезопасности до 2020 года.

Власть Британии отмечает, что часть этих средств уже потратили, например, на создание автоматизированной системы, которая будет защищать жителей страны от волн спама и вредоносных программ.

В планах также набор 50 специалистов по киберпреступности для Национального агентства по борьбе с преступностью.



Еще одна инициатива - создание Института исследований вопросов кибербезопасности, который смог бы объединить усилия исследователей, занимающихся этой темой в разных университетах по всей стране. Власти надеются, что ученые смогут найти способы, как улучшить защиту пользователей смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Прибыль, которую может принести разработка новых инструментов веб-защиты, будут аккумулировать в специальном фонде инноваций. Из него же будут получать финансовую поддержку стартапы, занимающиеся вопросами кибербезопасности.