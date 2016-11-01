Британія активізує боротьбу з хакерами

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24007 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 49380 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69142 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139366 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202354 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191469 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211977 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197034 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152482 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153337 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 22008 перегляди

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

2 квітня, 18:00 • 19929 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20286 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20930 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12296 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481403 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317667 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379766 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491681 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124395 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183973 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126751 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161549 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184744 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Британія активізує боротьбу з хакерами

Британія активізує боротьбу з хакерами

Київ • УНН

 • 7103 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нова стратегія передбачає розширення штату поліцейських підрозділів, які ведуть борютьбу з кіберзлочинністю, передає УНН з посиланням на ВВС.

Британія виділить додаткові 1,9 млн фунтів (2,5 млн доларів) на розвиток системи автоматичного захисту веб-сайтів від атак хакерів і спроб несанкціонованого доступу до офіційних доменів.

Фахівці посилять заходи із перехоплення електронних листів-пасток, які розсилають хакери, а також і далі закриватиме веб-сайти, за допомогою яких зловмисники крадуть дані банківських рахунків користувачів інтернету.

Стратегія також передбачає розширення штату поліцейських підрозділів, які ведуть боротьбу з організованими групами кіберзлочинців.

Стратегію з розвитку британської системи кібербезпеки у вівторок має офіційно представити міністр фінансів Філіп Хеммонд.
Він заявив, що Британія повинна йти в ногу з часом і "давати відповідь на загрози, відповідно до їх масштабу і швидкості розвитку".

Виділення 1,9 млн фунтів узгодили минулого року. Це бюджет на розвиток державної системи кібербезпеки до 2020 року.
Влада Британії зазначає, що частину цих коштів вже витратили, наприклад, на створення автоматизованої системи, яка захищатиме жителів країни від хвиль спаму і шкідливих програм.

У планах також набір 50 фахівців із кіберзлочинності для Національного агентства із боротьби зі злочинністю.

Ще одна ініціатива - створення Інституту досліджень питань кібербезпеки, який зміг би об'єднати зусилля дослідників, що займаються цією темою в різних університетах по всій країні. Влада сподівається, що науковці зможуть знайти способи, як поліпшити захист користувачів смартфонів, ноутбуків і планшетів.

Прибуток, який може принести розробка нових інструментів веб-захисту, будуть акумулювати у спеціальному фонді інновацій. З нього ж будуть отримувати фінансову підтримку стартапи, що займаються питаннями кібербезпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30