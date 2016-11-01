Британія активізує боротьбу з хакерами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нова стратегія передбачає розширення штату поліцейських підрозділів, які ведуть борютьбу з кіберзлочинністю, передає УНН з посиланням на ВВС.
Британія виділить додаткові 1,9 млн фунтів (2,5 млн доларів) на розвиток системи автоматичного захисту веб-сайтів від атак хакерів і спроб несанкціонованого доступу до офіційних доменів.
Фахівці посилять заходи із перехоплення електронних листів-пасток, які розсилають хакери, а також і далі закриватиме веб-сайти, за допомогою яких зловмисники крадуть дані банківських рахунків користувачів інтернету.
Стратегія також передбачає розширення штату поліцейських підрозділів, які ведуть боротьбу з організованими групами кіберзлочинців.
Стратегію з розвитку британської системи кібербезпеки у вівторок має офіційно представити міністр фінансів Філіп Хеммонд.
Він заявив, що Британія повинна йти в ногу з часом і "давати відповідь на загрози, відповідно до їх масштабу і швидкості розвитку".
Виділення 1,9 млн фунтів узгодили минулого року. Це бюджет на розвиток державної системи кібербезпеки до 2020 року.
Влада Британії зазначає, що частину цих коштів вже витратили, наприклад, на створення автоматизованої системи, яка захищатиме жителів країни від хвиль спаму і шкідливих програм.
У планах також набір 50 фахівців із кіберзлочинності для Національного агентства із боротьби зі злочинністю.
Ще одна ініціатива - створення Інституту досліджень питань кібербезпеки, який зміг би об'єднати зусилля дослідників, що займаються цією темою в різних університетах по всій країні. Влада сподівається, що науковці зможуть знайти способи, як поліпшити захист користувачів смартфонів, ноутбуків і планшетів.
Прибуток, який може принести розробка нових інструментів веб-захисту, будуть акумулювати у спеціальному фонді інновацій. З нього ж будуть отримувати фінансову підтримку стартапи, що займаються питаннями кібербезпеки.