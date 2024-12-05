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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бригады из 11 областей Украины помогают восстанавливать теплоснабжение в Кривом Роге

Бригады из 11 областей Украины помогают восстанавливать теплоснабжение в Кривом Роге

Киев  •  УНН

 • 678 просмотра

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19 ремонтных бригад из 11 областей Украины присоединились к восстановлению теплоснабжения в Кривом Роге. Уже восстановлено тепло в 1433 домах, осталось еще 523.

В Кривом Роге над восстановлением теплоснабжения работает 70 ремонтных бригад, 19 из них дополнительно прибыли на помощь из 11 украинских областей. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что помогать Кривому Рогу прибыли ремонтники из Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой областей. 

Их вклад невозможно переоценить - это пример слаженной и сплоченной работы страны, которая объединяется в сложные времена. Это более 100 человек с дополнительной спецтехникой. Работаем для того, чтобы в дома жителей Кривого Рога как можно быстрее вернулось тепло. Благодарен каждому региону, кто откликнулся с помощью,

- отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сейчас вернуть тепло удалось в 1 433 дома. На очереди еще 523 дома. В городе продолжает работу оперативный Штаб по ликвидации последствий аварий на теплосетях. Также местные власти развернули более 280 Пунктов Несокрушимости. 

Напомним

Бригада специалистов и спецтехника из Киевской области отправились в Кривой Рог для ремонта теплосетей. Более 110 тысяч жителей города остались без отопления, работники будут работать круглосуточно над восстановлением теплоснабжения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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