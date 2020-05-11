Brent торгуется выше 30 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 30,47 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 9:28, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,61%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 24,23 доллара за баррель, потеряв 2,06%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.
В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.