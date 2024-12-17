Бразильский суд признал плагиатом песню певицы Адель
Киев • УНН
Суд Рио-де-Жанейро признал песню Адель «Million Years Ago» плагиатом самбы «Mulheres» Тониньо Гераеша. Sony и Universal должны удалить трек со всех платформ под угрозой штрафа в $8000.
Суд Рио-де-Жанейро принял резонансное решение для музыкальной индустрии: песня популярной британской певицы Адель Million Years Ago, выпущенная в 2015 году, должна быть изъята из всех платформ и ротаций из-за обвинений в плагиате. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Судья признал сходство трека с самбовой композицией Mulheres бразильского автора Тониньо Гераеша. Она была написана аж в 1995 году.
Согласно судебному приговору, лейблы Sony и Universal обязаны немедленно изъять песню Адель из стриминговых сервисов и эфиров радио и телевидения. За каждый случай нарушения этого предписания предусмотрен штраф в 8 тысяч долларов.
Отмечается, что в Бразилии музыкальное сообщество одобрительно встретило решение суда: композиторы заявляют, что "западные звезды теперь подумают, прежде чем брать наши мелодии и превращать их в свои хиты, зарабатывая миллионы".
Напомним
Британская певица Адель заявила о намерении сделать большой перерыв в музыкальной карьере после завершения тура в ноябре 2024 года. Причиной стало творческое истощение и желание найти личный баланс.